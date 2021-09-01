Авария с участием сразу четырех автомобилей произошла в Петрозаводске (ФОТО)

На улице Правды в Карельской столице столкнулись сразу четыре машины, пострадавших нет.

На одной из центральных магистралей Петрозаводска, напротив дома № 29 по улице Правды, сегодня, 2 сентября, произошло столкновение сразу 4 автомобилей. Фото аварии появились в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, пострадавших в аварии нет. Машины врезались одна в другую, собрав так называемый «паровозик». На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее ГИБДД сообщила о последствиях ДТП с мотоциклистом в Петрозаводске, случившемся вечером 1 сентября.