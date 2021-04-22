Авария с участием трех автомобилей произошла в Петрозаводске (ВИДЕО)

Сразу три автомобиля не смогли поделить Кукковское кольцо.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк» зафиксировала аварию на Кукковском кольце.

Сначала две легковые машины, одна из которых с внутреннего радиуса поворачивала на Комсомольский проспект, а вторая по внешнему радиусу продолжала движение по кольцу, притерли друг друга. Затем, когда один из автомобилей остановился посреди дороги, в него сзади врезался третий участник ДТП — еще одна легковая машина.

Водители покинули свои авто и продолжили дискуссию уже на свежем воздухе. Пострадавших непосредственно в ходе ДТП нет.

Ролик был размещен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».