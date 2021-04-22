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Авария с участием трех автомобилей произошла в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:31, 23 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
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Сразу три автомобиля не смогли поделить Кукковское кольцо.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк» зафиксировала аварию на Кукковском кольце.

Сначала две легковые машины, одна из которых с внутреннего радиуса поворачивала на Комсомольский проспект, а вторая по внешнему радиусу продолжала движение по кольцу, притерли друг друга. Затем, когда один из автомобилей остановился посреди дороги, в него сзади врезался третий участник ДТП — еще одна легковая машина.

Водители покинули свои авто и продолжили дискуссию уже на свежем воздухе. Пострадавших непосредственно в ходе ДТП нет.

Ролик был размещен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

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Комментарии

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Горожанин
2021-04-23 16:20:45
На кольцах дорожной разметки нет, да и ездить по кольцам не умеют. Обычная практика - с левого ряда на съезд, или пилить по правому ряду до третьего съезда, не позволяя остальным перестроиться для съезда из правого ряда, как это положено по ПДД. Порядок навести некому...
udo
2021-04-23 15:40:36
Закон нужен, по которому участникам аварии впредь ездить только на лошадях. :)
Горожанин
2021-04-23 16:21:41
udo, с извозчиком, или только пешком!
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