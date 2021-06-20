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Аварийное отключение электричество произошло в микрорайоне Петрозаводска

Новости. Происшествия
22:24, 20 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Аварийное отключение электроснабжения произошло на Зареке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Электричество в домах жителей микрорайона Зарека отключили в 22.05 из-за аварии на сетях.

Ориентировочное время устранения аварии, по информации ЕДДС, в 00.15, то есть два часа сотни горожан будут сидеть без электричества.

Напомним, что в Петрозаводске последнее время регулярно отключают электричество. Отключения проходят абсолютно во всех микрорайонах города.

Так, 17 июня энергетики оставили без электричества жителей нескольких районов Петрозаводска.

15 июня жители четырех районов Петрозаводска в течение двух часов сидели без света.

И так происходит каждый день

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