Аварийное отключение электричество произошло в микрорайоне Петрозаводска

Аварийное отключение электроснабжения произошло на Зареке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Электричество в домах жителей микрорайона Зарека отключили в 22.05 из-за аварии на сетях.
Ориентировочное время устранения аварии, по информации ЕДДС, в 00.15, то есть два часа сотни горожан будут сидеть без электричества.
Напомним, что в Петрозаводске последнее время регулярно отключают электричество. Отключения проходят абсолютно во всех микрорайонах города.
Так, 17 июня энергетики оставили без электричества жителей нескольких районов Петрозаводска.
15 июня жители четырех районов Петрозаводска в течение двух часов сидели без света.
И так происходит каждый день.
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