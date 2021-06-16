Реклама
Прислать новость
Спасатели подняли тела супругов, утонувших на озере в Карелии
16.06.2021 15:43
Время сбора ягод в лесах Карелии регламентировано приказом Минприроды 10
16.06.2021 12:54
Взрослый мужчина потерял память и «очнулся в теле новорожденного»
16.06.2021 19:30

Энергетики оставили без света жителей ряда районов Петрозаводска

Новости. Общество
11:38, 17 Июня 2021
фото: © pixabay.com / Pavlofox

Электричество вырублено в различных районах карельской столицы: люди сидят без света из-за аварий и по причине плановых работ.

Единая дежурно-диспетчерская служба сообщает о том, что в Петрозаводске вновь происходят перебои с электричеством.

В 09:45 свет пропал на пр. Первомайском и на улицах Локомотивной, Шотмана, Краснофлотской, Владимирской и Восточной. Причиной отключения стало устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения. Авария произошла на электрических сетях железной дороги. Ориентировочное время устранения повреждения — 12:00.

В 10:20 было восстановлено электроснабжение района Голиковка, кроме ул. Гоголя, наб. Древлянская, ул. Коммунальная, ул. Лососинская. 

Помимо аварий, причиной отключения света стали и плановые работы.

Так, с 09:00 до 16:00 отключено электроснабжение на улицах Гвардейская, Нахимова, Челюскинцев. Там ведутся плановые работы на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Также с 10:30 до 17:00 отключено электроснабжение района Старая Кукковка. Причина аналогична: плановые работы на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Напомним, днем 15 июня жители четырех районов Петрозаводска в течение двух часов сидели без электричества.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

Сегодня 11:35
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
В последнее время поступают тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе в Карелии.
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 2
Сегодня 09:56
У озера 2
15.06.2021 16:13
ПМЭФ-2021: инвесторы выбирают Карелию
15.06.2021 16:00
Уборка Петрозаводска: что дальше? 5
15.06.2021 13:59
Вся аналитика

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»