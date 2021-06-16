Энергетики оставили без света жителей ряда районов Петрозаводска

Электричество вырублено в различных районах карельской столицы: люди сидят без света из-за аварий и по причине плановых работ.

Единая дежурно-диспетчерская служба сообщает о том, что в Петрозаводске вновь происходят перебои с электричеством.

В 09:45 свет пропал на пр. Первомайском и на улицах Локомотивной, Шотмана, Краснофлотской, Владимирской и Восточной. Причиной отключения стало устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения. Авария произошла на электрических сетях железной дороги. Ориентировочное время устранения повреждения — 12:00.

В 10:20 было восстановлено электроснабжение района Голиковка, кроме ул. Гоголя, наб. Древлянская, ул. Коммунальная, ул. Лососинская.

Помимо аварий, причиной отключения света стали и плановые работы.

Так, с 09:00 до 16:00 отключено электроснабжение на улицах Гвардейская, Нахимова, Челюскинцев. Там ведутся плановые работы на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Также с 10:30 до 17:00 отключено электроснабжение района Старая Кукковка. Причина аналогична: плановые работы на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Напомним, днем 15 июня жители четырех районов Петрозаводска в течение двух часов сидели без электричества.