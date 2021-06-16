Реклама
Прислать новость
Взрослый мужчина потерял память и «очнулся в теле новорожденного»
16.06.2021 19:30
В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
16.06.2021 20:30
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 3
Сегодня 09:56

Жители Петрозаводска снова сидят без света из-за очередной аварии

Новости. Общество
09:38, 17 Июня 2021
фото: © Алексей Павлишак/ТАСС

В одном из районов Петрозаводска вновь погас свет: у энергетиков опять авария.

Сегодня в 09-15 произошло аварийное отключение электроснабжения в районе Голиковка в Петрозаводске. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба. 

Причина отключения света — устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Ориентировочное время устранения повреждения: 11-00, заявили в ЕДДС.

Это очередная авария, в результате которой потребители в Петрозаводске оказались без света. Так, днем 15 июня жители четырех районов Петрозаводска в течение двух часов сидели без электричества.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2021-06-17 13:15:22
Чем больше плановых ремонтов энергетиков с плановыми отключениями электричества, тем больше внеплановых аварий. Я - тоже сегодня пострадавший. Кто за их проколы заплатит? Ладно мы - горемыки - свечку "включили" в сортире, пусть двадцать раз до этого перемороженный хек растаял. Но мэрия - школы , детсады без света, магазины - бизнес несут реальные потери. По идее, все они (как и мы - самые активные) должны выставлять счета за убытки. Но тишина - энергетики неприкасаемые члены "семьи".
Самуил
2021-06-17 12:40:42
Вроде авария - на оборудовании; повреждение - дерево упало, водитель а/м опору снёс, или даже будку трансформаторную. Надо Александра Ершова спросить.
кир
2021-06-17 12:17:45
Александр Ершов ранее всё доходчиво объяснил. Вопросов нет, - сказал кот.
David.
2021-06-17 11:15:53
Белые ночи-света дофига. Может хватит использовать старушечий язык?
Урбанист
2021-06-17 11:09:36
После гали и васи еще долго придется расхлебывать
Leopol'd
2021-06-17 11:27:03
Урбанист, ты забыл финскую оккупацию и гражданскую войну!
Самуил
2021-06-17 12:04:06
Leopol'd, не забыть про Гитлера, из-за которого в Карелии лесов киркин кот наплакал.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

Сегодня 11:35
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
В последнее время поступают тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе в Карелии.
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 3
Сегодня 09:56
У озера 2
15.06.2021 16:13
ПМЭФ-2021: инвесторы выбирают Карелию
15.06.2021 16:00
Уборка Петрозаводска: что дальше? 5
15.06.2021 13:59
Вся аналитика

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»