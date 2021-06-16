Жители Петрозаводска снова сидят без света из-за очередной аварии

В одном из районов Петрозаводска вновь погас свет: у энергетиков опять авария.

Сегодня в 09-15 произошло аварийное отключение электроснабжения в районе Голиковка в Петрозаводске. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Причина отключения света — устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Ориентировочное время устранения повреждения: 11-00, заявили в ЕДДС.

Это очередная авария, в результате которой потребители в Петрозаводске оказались без света. Так, днем 15 июня жители четырех районов Петрозаводска в течение двух часов сидели без электричества.