Аварийную часовню церкви Александра Свирского в Карелии отремонтируют местные жители

В Карелии к восстановлению уникальной церкви XVIII века подключатся жители Заонежья, сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия республики.

Часть работ в деревянной церкви Александра Свирского, построенной в XVIII веке в деревне Космозеро Медвежьегорского района, проведут жители Заонежья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлии Алиповой.

"Сейчас проблему можно решить только с помощью внебюджетных средств. Есть активные жители Заонежья, которые занимаются изготовлением материала. Сейчас они собираются отреставрировать крышу на одной из часовен собственными силами, и во многих случаях местные жители нам помогают. Этот вариант мы рассматриваем в первую очередь. Речь идет о снятии аварийности [с объекта]", - сказала Алипова.

Работы на объекте планируется проводить за счет внебюджетных средств, так как бюджетное финансирование на эти цели не предусмотрено.

По словам Алиповой, памятник федерального значения в Космозеро находится в плачевном состоянии. Объект нуждается в комплексной реставрации.

"Мы несколько раз выезжали на этот объект в этом сезоне. Мы продумываем с реставраторами, каким образом выполнить на нем хоть какие-то противоаварийные работы, чтобы локализовать сквозные протечки. Но надо понимать, что объект высотой более 33 м, и там нужны как минимум специалисты с альпинистским оборудованием. Это работы для квалифицированных специалистов и сиюминутно их не выполнить", - рассказала Юлия Алипова.

Сообщается, что объект требует реставрации методом переборки, при которой реставраторы разбирают постройку, оценивают, какие элементы еще жизнеспособны, а какие требуется заменить, после чего собирают ее обратно.

О проблемах реставрации карельских памятников деревянного зодчества можно почитать здесь.