Аварийные службы Петрозаводска починили колонку, угрожавшую жителям района гололедом

Течь на проезжую часть в Соломенном устранили, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Аварийные службы столицы Карелии устранили течь из сломанной колонки у дома №23-А по улице Соломенской.



Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.



Ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что неисправная водоразборная колонка угрожает жителям Соломенного гололедом, поскольку по ночам в Петрозаводске температура воздуха опускается ниже нуля.