Аварийный мост отремонтирован в районе Карелии

В Пудожском районе отремонтирован аварийный мост через реку Виксеньга.
Компания «Кондопожское ДРСУ» отремонтировала мост через реку Виксеньга в деревне Усть-река. Объект находится на автомобильной дороге «Подъезд к д. Заозерье», которая примыкает к автодороге «Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож». Об этом информирует Минтранс Карелии.
На объекте выполнены работы по устройству металлических опор и балок пролетного строения, деревянного дощатого настила, устройству подходов, также были установлены дорожные знаки, сигнальные столбики.
Сообщается, что старый мост был в аварийном состоянии, имелись разрушения пролетных строений.
«Ремонт для жителей деревни был очень важен, так так предыдущий мост имел значительный износ, для грузовиков были ограничения. Через мост проходит транспортное и пешеходное сообщение, а также школьный маршрут, осуществляется подвоз школьников в общеобразовательное учреждение», — заявили в Минтрансе.
Ранее сообщалось, что построенный в прошлом году мост в центре Петрозаводска встанет на ремонт.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание