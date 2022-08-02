Аварийный мост отремонтирован в районе Карелии

В Пудожском районе отремонтирован аварийный мост через реку Виксеньга.

Компания «Кондопожское ДРСУ» отремонтировала мост через реку Виксеньга в деревне Усть-река. Объект находится на автомобильной дороге «Подъезд к д. Заозерье», которая примыкает к автодороге «Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож». Об этом информирует Минтранс Карелии.

На объекте выполнены работы по устройству металлических опор и балок пролетного строения, деревянного дощатого настила, устройству подходов, также были установлены дорожные знаки, сигнальные столбики.

Сообщается, что старый мост был в аварийном состоянии, имелись разрушения пролетных строений.

«Ремонт для жителей деревни был очень важен, так так предыдущий мост имел значительный износ, для грузовиков были ограничения. Через мост проходит транспортное и пешеходное сообщение, а также школьный маршрут, осуществляется подвоз школьников в общеобразовательное учреждение», — заявили в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что построенный в прошлом году мост в центре Петрозаводска встанет на ремонт.