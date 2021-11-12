Аварийный мост стал причиной ограничения движения на трассе в одном из районов Карелии

На автодороге Суоярви-Койриноя и-за аварийного состояния одного из мостов установлены ограничения по массе проезжающих автомобилей.

На официальном сайте правительства Карелии появилась информация о частичном ограничении движения по мосту на 51-километре автодороги Суоярви-Койриноя.

Из-за аварийного состояния моста движение будет осуществляться только по половине проезжей части. Кроме того, будет запрещен проезд транспорта общей массой более 8 тонн.

Сегодня, 10 января, специалисты технадзора выедут на место и оценят состояние объекта.

Маршрут школьного автобуса по этому участку дороги не изменится.

По вопросам состояния дорог можно обращаться в диспетчерскую службу «Управтодор РК» по телефону 59-99-89 или электронной почте: disp@upravtodor-rk.ru.