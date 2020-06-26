Авиалесоохрана сообщила о ситуации с лесными пожарами в Карелии

По последним данным ФБУ "Авиалесоохрана", в Карелии действовали четыре лесных пожара.

Как информирует официальный сайт Авиалесоохраны, по данным на 00:00 27 июня, на территории России действовало 165 лесных пожаров, в том числе четыре пожара - на землях лесного фонда Карелии. Пожары активно тушат, сообщили в ведомстве.

В Карелии огонь прошел площадь 19 га.

Ранее сообщалось, что в выходные дни, 27 и 28 июня, в лесах на территории Северо-Западного федерального округа по условиям погоды прогнозируются средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в Псковской, Новгородской, Мурманской, Архангельской областях. Средний и высокий класс – в Ленинградской, Вологодской областях, республиках Карелия и Коми.

Ранее сообщалось, что под Петрозаводском вновь загорелся лес.