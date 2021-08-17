Автобус из Петрозаводска в Костомукшу не будет ходить и на следующей неделе

Петрозаводский автовокзал сообщил о дальнейшей приостановке рейсов по маршруту № 528 "Петрозаводск - Костомукша через Сегежу".

По техническим причинам с 23 по 29 августа 2021 года. продлевается временная приостановка выполнения рейсов по маршруту № 528 "Петрозаводск - Костомукша через Сегежу", отправлением из Петрозаводска в 21:30 (из Костомукши в 12:00), говорится в официальном сообщении Петрозаводского автовокзала.

На сайте обращают внимание, что в расписании автобусов возможны оперативные изменения.