Автобус из Петрозаводска в Санкт-Петербург через Олонец будет ходить по утрам

Вводится утренний рейс маршрута № 965 "Петрозаводск - Санкт-Петербург через Олонец".
Как сообщается в официальном паблике автовокзала, в период с 12 по 22 марта вводится рейс маршрута № 965 "Петрозаводск - Санкт-Петербург через Олонец" отправлением с автовокзала столицы Карелии в 09:00 (из Санкт-Петербурга в 17:20)
Время прибытия данного рейса при следовании из Петрозаводска в Санкт-Петербург:
- Автобусная станция Олонец в 10:55;
- Автобусная станция Лодейное Поле в 11:44;
- Автовокзал Сясьстрой в 14:05.
Время прибытия рейса, при следовании из Санкт-Петербурга в Петрозаводск:
- Автовокзал Сясьстрой в 19:15;
- Автобусная станция Лодейное Поле в 20:35;
- Автобусная станция Олонец в 21:20.
Ранее были внесены изменения в расписание автовокзала маршрутов на Суоярви.
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