Автобус из Петрозаводска в Санкт-Петербург через Олонец будет ходить по утрам

Вводится утренний рейс маршрута № 965 "Петрозаводск - Санкт-Петербург через Олонец".

Как сообщается в официальном паблике автовокзала, в период с 12 по 22 марта вводится рейс маршрута № 965 "Петрозаводск - Санкт-Петербург через Олонец" отправлением с автовокзала столицы Карелии в 09:00 (из Санкт-Петербурга в 17:20)

Время прибытия данного рейса при следовании из Петрозаводска в Санкт-Петербург:

- Автобусная станция Олонец в 10:55;

- Автобусная станция Лодейное Поле в 11:44;

- Автовокзал Сясьстрой в 14:05.

Время прибытия рейса, при следовании из Санкт-Петербурга в Петрозаводск:

- Автовокзал Сясьстрой в 19:15;

- Автобусная станция Лодейное Поле в 20:35;

- Автобусная станция Олонец в 21:20.

Ранее были внесены изменения в расписание автовокзала маршрутов на Суоярви.