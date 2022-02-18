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Автобус с 20 детьми съехал в кювет на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
10:26, 19 Февраля 2022
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

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Авария с участием школьного автобуса произошла в Карелии.

Автобус с детьми попал в ДТП на трассе в Карелии, он съехал в кювет в районе поселка Кварцитный. Фото с места происшествия размещено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Автор поста заявил, что автобус оказался на обочине, потому что водитель уходил от столкновения.

В Госавтоинспекции Карелии сообщиили «Столице на Онего», что ДТП произошло в пятницу, 18 февраля, в 14-40. Школьный автобус ехал из поселка Кварцитный в село Шокша. В салоне находились 20 детей и сопровождающий. В момент происшествия автобус съехал с дороги. Пострадавших в ДТП нет. На место выезжал наряд Госавтоинспекции. Автобус вытащили на дорогу с обочины.

Как пояснили в ГИБДД, водитель автобуса был трезв, медосмотр у него был пройден. Транспорт был оборудован удерживающими устройствами.

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Комментарии

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кир
2022-02-19 11:33:43
Лишить прав. Ему нельзя детей возить.
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