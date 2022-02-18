Автобус с 20 детьми съехал в кювет на трассе в Карелии

Авария с участием школьного автобуса произошла в Карелии.

Автобус с детьми попал в ДТП на трассе в Карелии, он съехал в кювет в районе поселка Кварцитный. Фото с места происшествия размещено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Автор поста заявил, что автобус оказался на обочине, потому что водитель уходил от столкновения.

В Госавтоинспекции Карелии сообщиили «Столице на Онего», что ДТП произошло в пятницу, 18 февраля, в 14-40. Школьный автобус ехал из поселка Кварцитный в село Шокша. В салоне находились 20 детей и сопровождающий. В момент происшествия автобус съехал с дороги. Пострадавших в ДТП нет. На место выезжал наряд Госавтоинспекции. Автобус вытащили на дорогу с обочины.

Как пояснили в ГИБДД, водитель автобуса был трезв, медосмотр у него был пройден. Транспорт был оборудован удерживающими устройствами.