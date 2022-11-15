Автобус с детьми попал в массовое ДТП на трассе в Карелии — есть пострадавшая

В Сегежском районе на трассе «Кола» произошла авария с участием автобуса, который перевозил детей.

Как собщили в МВД Карелии, в Сегежском районе, на 741 километре трассы «Кола» произошло массовая авария. Столкнулись легковой автомобиль Opel, УАЗ «Буханка», а также автобус, в котором ехали 13 детей в возрасте от 8 до 13 лет, помимо водителя и двух взрослых сопровождающих.

В результате аварии дети не пострадали. Серьезные травмы получила женщина — водитель автомобиля Opel, она была госпитализирована.

По информации Минздрава Карелии, автобус перевозил учащихся Надвоицкой школы-интерната. Детей осмотрел врач, а затем забрали домой родители. Девушку 1996 года рождения, жительницу Сегежи, госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

По предварительным данным, автобус выехал на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с УАЗом. Автомобиль Opel ехал за УАЗом и не успел затормозить.

На месте в данный момент работают сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.