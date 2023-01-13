Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет на трассе в Карелии

Автобус «Петрозаводск - Санкт-Петербург» попал в ДТП в Олонецком районе.

В минувшую пятницу, 13 января, в 18.01 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение о том, что на 6 км автодороги Олонец-Верховье произошло ДТП. Рейсовый автобус опрокинулся в кювет. Автобус следовал по маршруту «Петрозаводск - Санкт-Петербург», сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

«В автобусе находились 5 пассажиров, пострадавших нет, автобус не был поврежден. С работами справились за 15 минут. На место также были привлечены сотрудники ДПС», - говорится в сообщении Госкомитета.

На место аварии выезжали представители пожарной части №35 по охране Олонца. Спасатели осмотрели место ДТП, отбуксировали автобус на проезжую часть с помощью троса и пожарного автомобиля.