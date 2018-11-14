Автобус в Петрозаводске сбил мужчину

Сегодня утром на улице Достоевского пассажирский автобус сбил 30-летнего мужчину, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром, 14 ноября в 7.20, на улице Достоевского маршрутный автобус сбил 30-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован с места происшествия.

На месте работает ГИБДД и скорая помощь.