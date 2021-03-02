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Автобусы с турникетами и охранниками вновь будут возить только сотрудников ГОКа в Карелии

Новости. Общество
13:50, 03 Марта 2021
фото: © "Карельский окатыш"
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"Карельский окатыш" в Костомукше ограничивает проезд на транспорте предприятия.

Как сообщает газета "Новости Костомукши", с сегодняшнего дня возобновляется работа турникетов в автобусах "Карельского окатыша".

Теперь пройти в корпоративный транспорт можно только через переднюю дверь. Вход контролирует сотрудник охранного предприятия "Страж". Перед посадкой в автобус работникам предприятия настоятельно рекомендуют проверять наличие пропусков.

Напомним, что еще в ноябре 2020 года на автобусах предприятия установили турникеты, чтобы не допускать в транспорт людей, не связанных с "Карельским окатышем".

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Комментарии

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кир
2021-03-03 14:13:06
Раздеваться до трусов.
Изя
2021-03-03 14:00:58
жлобы :)
Off
2021-03-03 13:57:42
Воробьев ,гендир ГОКа , Депутат ЗС РК . Что же ,педроссы все делают для людей . Кто бы сомневался . А каким соловьем он пел , перед выборами ...
Гость
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