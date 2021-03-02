Автобусы с турникетами и охранниками вновь будут возить только сотрудников ГОКа в Карелии

"Карельский окатыш" в Костомукше ограничивает проезд на транспорте предприятия.

Как сообщает газета "Новости Костомукши", с сегодняшнего дня возобновляется работа турникетов в автобусах "Карельского окатыша".

Теперь пройти в корпоративный транспорт можно только через переднюю дверь. Вход контролирует сотрудник охранного предприятия "Страж". Перед посадкой в автобус работникам предприятия настоятельно рекомендуют проверять наличие пропусков.

Напомним, что еще в ноябре 2020 года на автобусах предприятия установили турникеты, чтобы не допускать в транспорт людей, не связанных с "Карельским окатышем".