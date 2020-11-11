Комбинат в Карелии запустил автобусы с турникетами и охранниками

С 11 ноября "Карельский окатыш" запустил автобусы с турникетами.

Вход в автобусы, следующие по маршрутам № 1Г в 6.50 и № 1 в 6.55, разрешён только через переднюю дверь и только по пропускам через турникеты, где установлена система контроля доступа. Маршруты сопровождают сотрудники ЧОО "Страж".

На основании федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" "Карельский окатыш" не имеет права перевозить в своих автобусах людей, не являющихся сотрудниками предприятия.

Об этом сообщает газета "Новости Костомукши" со ссылкой на "Карельский окатыш | Северсталь".