Автодилер "Рольф" попытался успокоить клиентов в связи с уголовным делом

Компания "Рольф" – официальный поставщик популярных иномарок в Россию – пообещала выполнить все обязательства перед клиентами, несмотря на уголовное дело против топ-менеджеров компании.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против основателя российского автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда менеджеров компании по статье о валютных операциях.

"Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь", – говорится в сообщении на официальном сайте.

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