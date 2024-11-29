Автохам за рулем японской иномарки разозлил автомобилистов на оживленной магистрали Петрозаводска

Маневры агрессивного выпендрежника вызвали возмущение местных водителей.

О дорожном инциденте рассказали в паблике «Мой Петрозаводск». Там же выложили запись с видеорегистратора.

Как сообщили подписчики, случай произошел в субботу, 30 ноября, в 12.49 на Лесном проспекте в направлении к Карельскому проспекту.

На дороге водитель на Subaru Impreza (серебристого цвета, регион 199) начал совершать агрессивные манёвры, которые могли повлечь за собой ДТП, отметили в сети.



Возмущенный водитель в паблике обратился к сотрудникам ДПС с просьбой привлечь агрессивного водителя к ответственности и провести с ним беседу, «пока не дошло до трагедии на дороге».

В комментариях к посту пользователи сети назвали автохама выпендрежником.