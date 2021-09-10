Автоинспектор в Карелии пришел на помощь женщине с маленьким ребенком

Жительница Муезерского района письменно поблагодарила полицейского за оказанную помощь, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую пятницу сотрудник ДПС Муезерского района Александр Хлебаев находился на территории детского сада. В рамках рейда «Главный пассажир» он в составе наряда ГИБДД проверял, как водители соблюдают правила перевозки детей. В это время, как рассказала автор письма, она подвозила ребенка к детскому саду. Полицейский заметил, что в ее автомобиле спущено колесо, и помог его заменить.

«Хочу выразить огромную благодарность сотруднику ДПС ОМВД России по Муезерскому району Александру Анатольевичу Хлебаеву, оказавшему мне помощь, — написала женщина. — Если бы не он, я, как неопытный водитель, потеряла бы много времени в ожидании подмоги. Очень приятно, что есть такие добрые и отзывчивые сотрудники полиции».