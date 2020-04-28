890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Новостройки на месте "деревяшек" должны преобразить расширенный центр Петрозаводска 16
28.04.2020 11:55
Глава Карелии продлил время продажи алкоголя и разрешил ездить вчетвером в такси 7
Сегодня 07:25
В Петрозаводске женщина оставила забывчивую пенсионерку без денег
28.04.2020 18:40
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
Сегодня 09:00
Суд в Санкт-Петербурге отменил решения карельских судов, послужившие основанием для роспуска горсовета Сортавалы 5
28.04.2020 17:05
Осужденный в Карелии выбил себе отпуск через прокуратуру 2
28.04.2020 16:38
Мертвый инвалид-колясочник обнаружен ночью в Петрозаводске 1
28.04.2020 11:38
Участники опроса в Петрозаводске как работали, так и работают, несмотря на введение "карантина" 2
28.04.2020 14:47

Автоинспекторы Карелии ночью отстранили от вождения пьяную автоледи

Новости. Происшествия
10:21, 29 Апреля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

Жительница Кондопоги, находясь за рулем подшофе, отказалась от прохождения медосвидетельствования.

По сообщению Госавтоиспекции Карелии, сегодня ночью на бульваре Юности в Кондопоге инспекторы ДПС отстранили от управления 37-летнюю женщину, управлявшую автомобилем "Рено". У автолюбительницы присутствовали признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

В отношении нарушительницы был составлен административный материал. Автоледи теперь ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Автомобиль кондопожанки помещен на штрафную стоянку.

Ранее пьяный водитель сбил женщину на севере Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2020-04-29 10:58:51
Самоизолировались и одурели ….до ручки . Дамы пошли в разнос .
кир
2020-04-29 10:46:28
Пьяная баба за рулём в стране Советов - это теперь норма.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
24.04.2020, 08:55
Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса

Аналитика

28.04.2020 10:03
Обществоведение
Главврач Кондопожской ЦРБ: "Мы находимся в состоянии повышенной готовности" 4
Главный врач Кондопожской ЦРБ Людмила Егорова рассказала о работе больницы и помощи от Кондопожского ЦБК в период пандемии коронавируса.
"Ничего больше не просим от этого государства!" 14
27.04.2020 12:55
Под прикрытием эпидемии 8
23.04.2020 14:05
Геннадий Боднарчук: "Ставку ЕНВД для малого и среднего бизнеса Петрозаводска необходимо снизить в два раза" 5
22.04.2020 16:37
Красивая жизнь Кайдалова 14
22.04.2020 11:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
Недвижимость – один из лучших способов вложения и сохранения денег.
Защити себя от обстоятельств
23.04.2020 10:25
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»