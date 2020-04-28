Автоинспекторы Карелии ночью отстранили от вождения пьяную автоледи

Жительница Кондопоги, находясь за рулем подшофе, отказалась от прохождения медосвидетельствования.

По сообщению Госавтоиспекции Карелии, сегодня ночью на бульваре Юности в Кондопоге инспекторы ДПС отстранили от управления 37-летнюю женщину, управлявшую автомобилем "Рено". У автолюбительницы присутствовали признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

В отношении нарушительницы был составлен административный материал. Автоледи теперь ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Автомобиль кондопожанки помещен на штрафную стоянку.

Ранее пьяный водитель сбил женщину на севере Карелии.