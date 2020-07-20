Автоинспекторы Карелии поймали более 20 пьяных водителей за выходные

За минувшие субботу и воскресенье инспекторы ДПС отстранили от управления автотранспортом 23 нетрезвых водителя, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГИБДД, пять из 23 нарушителей сели пьяными за руль повторно, всем им грозит наказание в рамках уголовного законодательства.

Госавтоинспекция Карелии призывает граждан не оставлять шанса пьяным водителям, и обо всех имеющихся фактах незамедлительно сообщать в полицию – 102 или 112.

Ранее в Карелии пьяный водитель пытался спрятаться от автоинспекторов в ночном лесу.