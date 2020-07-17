В Карелии пьяный водитель пытался спрятаться от автоинспекторов в ночном лесу

Сотрудники ГИБДД сегодня ночью устроили на трассе "Кола" погоню за 30-летний водителем, находящемся в состоянии алкогольного опьянения.

По сообщению Госавтоинпекции Карелии, сегодня около 1:30 на 464 км федеральной автодороги Кола 30-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2104" не остановился по требованию автоинспекторов. Увеличив скорость, он продолжил движение, а затем покинул свою машину и попытался скрыться в лесу. Полицейские настигли нарушителя.

Мужчина находился с признаками опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование отказался .

Теперь нарушителю грозит штраф и лишение прав.

Ранее пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске.