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17.07.2020 21:00

В Карелии пьяный водитель пытался спрятаться от автоинспекторов в ночном лесу

Новости. Общество
11:19, 18 Июля 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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Сотрудники ГИБДД сегодня ночью устроили на трассе "Кола" погоню за 30-летний водителем, находящемся в состоянии алкогольного опьянения.

По сообщению Госавтоинпекции Карелии, сегодня около 1:30 на 464 км федеральной автодороги Кола 30-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2104" не остановился по требованию автоинспекторов. Увеличив скорость, он продолжил движение, а затем покинул свою машину и попытался скрыться в лесу. Полицейские настигли нарушителя.

Мужчина находился с признаками опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование отказался .

Теперь нарушителю грозит штраф и лишение прав.

Ранее пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске.

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