Пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске

Молодой водитель иномарки пьяный и без прав устроил ДТП на Лососинском шоссе, в котором пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 15 июля, в 9.20 на Лососинском шоссе 27-летний водитель автомобиля Ford Focus, не имея права управления и находясь в состоянии опьянения, при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia.

В результате происшествия 45-летний водитель Daewoo Nexia и его 60-летняя пассажирка получили травмы.

Ранее были опубликованы фото с места жесткого ДТП на Лососинском шоссе.