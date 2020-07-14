В Петрозаводске автомобили вылетели с проезжей части после жесткого ДТП (ФОТО)

Авария произошла сегодня утром на Лососинском шоссе, сообщает ДТП ПТЗ.

ДТП с участием Daewoo Nexia и Ford Focus произошло сегодня в 9:40 у дома №12а.на Лососинском шоссе. По одной из версий, Daewoo совершала манёвр обгона, двигаясь в сторону центра. В это же время Ford выезжал на Лососинское шоссе с прилегающей территории, со стороны местечка "Курган", совершая левый поворот в сторону микрорайона "Древлянка".

От столкновения легковые автомобили отбросило за пределы проезжей части.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняется, сообщает ДТП ПТЗ.

Ранее автомобиль улетел в кювет и врезался в дерево на трассе в Карелии.