В Петрозаводске автомобили вылетели с проезжей части после жесткого ДТП (ФОТО)

Авария произошла сегодня утром на Лососинском шоссе, сообщает ДТП ПТЗ.
ДТП с участием Daewoo Nexia и Ford Focus произошло сегодня в 9:40 у дома №12а.на Лососинском шоссе. По одной из версий, Daewoo совершала манёвр обгона, двигаясь в сторону центра. В это же время Ford выезжал на Лососинское шоссе с прилегающей территории, со стороны местечка "Курган", совершая левый поворот в сторону микрорайона "Древлянка".
От столкновения легковые автомобили отбросило за пределы проезжей части.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняется, сообщает ДТП ПТЗ.
Ранее автомобиль улетел в кювет и врезался в дерево на трассе в Карелии.
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