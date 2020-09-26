Автоинспекторы Карелии поймали пьяного водителя в Кондопоге

Водителя, севшего за руль подшофе, ждет штраф и лишение прав.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, сегодня в Кондопоге инспекторы отстранили от управления 45-летнего нетрезвого водителя Renault Logan.

Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

В отношении водителя составлены административные материалы, которые будут направлены в суд. Водителя ждет административный штраф и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

Ранее полицейские Петрозаводска обстреляли машину с пьяным водителем за рулем.