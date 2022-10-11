Автоинспекторы Карелии предупредили водителей об опасности (ФОТО)

Сложные погодные условия сохраняются на территории республики.

В Госавтоинспекции Карелии предупредили водителей о том, что на дорогах республики сохраняется сложная ситуация, связанная с погодными условиями. Это подтверждают фото, сделанные на трассах республики.

«В республике сохраняется дождливая погода, местами дождь со снегом. При таких погодных условиях водителю необходимо быть максимально внимательным, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — отметили в ГИБДД Карелии.

Автоинспекторы также напомнили о необходимости замены летних шин на зимние.