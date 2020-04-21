Автоинспекторы Карелии проверили пассажирские автобусы

За минувшие сутки в республике было проверено 10 пассажирских автобусов, сообщили в ГИБДД Карелии.

Все водители автобусов осуществляли перевозку пассажиров без нарушений действующего распоряжения главы Карелии.

Не обошлось без нарушения правил дорожного движения – в Петрозаводске один водитель автобуса пренебрег правилами личной безопасности в автомобиле, забыв пристегнуться ремнем безопасности. В отношение водителя составлен административный материал.

Напомним, в Карелии рейсы пригородных и междугородных автобусов отменены до 24 апреля.