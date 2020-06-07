Автоинспекторы остановили на трассе в Карелии двух нарушителей

Нарушителей остановили 7 июня в Кондопожском районе сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье в Кондопоге автоинспекторы остановили пьяного 21-летнего водителя. Мужчину ждет административный штраф и лишение водительских прав.

А на автодороге "Гирвас – Юстозеро" 45-летний водитель Niva отстранен от управления автомобилем. У мужчины не было прав. Нарушителя ждет штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Автомобили эвакуированы на штрафстоянку.

Ранее на федеральной трассе в Карелии остановили пьяного водителя "Жигулей".