Автоинспекторы поймали двух пьяных водителей в поселке Карелии

В поселке Сяпся Прионежского района отстранили от управления автомобилями дух водителей, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инцидент произошел 12 сентября. По поселку Сяпся пьяными разъезжали 61-летний и 45-летний водители. Инспекторы ДПС отстранили их от управления автомобилями, которые были помещены на специализированную стоянку. Нарушителей теперь ожидает суд. Водителям грозит лишение водительских прав и крупный штраф.

"Госавтоинспекция Карелии призывает всех граждан не оставаться безучастными и внести свой вклад в безопасность на дорогах. Если вам стали известны факты управления нетрезвым водителем - незамедлительно сообщите всю имеющуюся информацию в полицию по телефонам 102 или 112", - вновь напоминают в ГИБДД Карелии.

Ранее пьяный водитель разъезжал на мопеде по ночной деревне.