Пьяный водитель разъезжал на мопеде по ночной деревне

Сотрудники Госавтоинспекции Карелии в Олонецком районе остановили пьяного водителя на мопеде.

В деревне Тукса Олонецкого района в ночь на понедельник, 7 сентября инспекторы ДПС пресекли нарушение 30-летним нетрезвым водителем, который управлял мопедом «Дельта».

Как сообщили в ГИБДД Карелии, нарушитель был привлечен к административной ответственности, ему предстоит понести наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а также заплатить штраф в размере 30 000 рублей.



Как сообщалось ранее, пьяный водитель был остановлен патрудем на федеральной трассе "Кола" в Карелии.