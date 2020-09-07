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Пьяный водитель разъезжал на мопеде по ночной деревне

Новости. Происшествия
07:25, 08 Сентября 2020
фото: ГИБДД Карелии
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Сотрудники Госавтоинспекции Карелии в Олонецком районе остановили пьяного водителя на мопеде.

В деревне Тукса Олонецкого района в ночь на понедельник, 7 сентября инспекторы ДПС пресекли нарушение 30-летним нетрезвым водителем, который управлял мопедом «Дельта».

Как сообщили в ГИБДД Карелии, нарушитель был привлечен к административной ответственности, ему предстоит понести наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а также заплатить штраф в размере 30 000 рублей.

Как сообщалось ранее, пьяный водитель был остановлен патрудем на федеральной трассе "Кола" в Карелии.

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