Автоинспекторы поймали пьяного водителя на трассе в Карелии

Водитель подшофе был отстранён от управления автомобилем в воскресенье утром в Прионежском районе.

Как сообщается в паблике "Полиция Прионежском района", сегодня, 21 марта, в 07:20 на 3км автодороги "Кола"435км-ст. Шуйская" наряд ДПС отстранил от управления водителя автомобиля Lada Granta. 41-летний мужчина находился в состоянии опьянения.

Водитель привлечён к административной ответственности. Решение о назначении наказания принимает суд. Мужчине грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.

Ранее пьяный водитель попался в руки автоинспекторов на трассе Петрозаводск - Суоярви.