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Автоинспекторы поймали в Петрозаводске за три недели 25 пьяных водителей

Новости. Происшествия
12:36, 14 Мая 2020
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска
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Госавтоиспекция города подвела итоги акции "Карелия за трезвое вождение".

Рейды проходили в Петрозаводске с 23 апреля по 12 мая. За это время автоинспекторами пресечено 25 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Водители были оштрафованы на 30 тысяч рублей и лишены прав на срок от 1,5 до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

По данным ведомства, за 4 месяца 2020 года в городе зарегистрировано 4 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых 5 человек травмированы.

Ранее ГИБДД Карелии сообщило, что с 30 апреля по 12 мая на территории региона поймали 78 водителей, севших за руль подшофе.

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