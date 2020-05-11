Автоинспекторы в Карелии менее чем за две недели поймали 78 пьяных водителей

Рейды прошли с 30 апреля по 12 мая на территории всей республики, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления автотранспортом 78 нетрезвых водителей.

Из числа пьяных нарушителей:

- 7 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования;

- 17 водителей были без прав;

- 10 водителей сели за руль повторно.

Так, 9 мая в Кондопоге 20-летний водитель управлял автомобилем, будучи в состоянии опьянения.

В Сегеже 11 мая в отношении 52-летнего водителя Renault Logan возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Сообщить о нетрезвом водителе с мобильного телефона можно на короткий номер 102 или 112.

Ранее в Петрозаводске пьяный водитель врезался в припаркованный автомобиль и сбежал.