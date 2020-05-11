В Петрозаводске пьяный водитель врезался в припаркованный автомобиль и сбежал (ВИДЕО)

Инцидент произошел 11 мая на улице Сулажгорской, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 19.48 во дворе дома № 4/1 по улице Сулажгорской водитель автомобиля "ВАЗ-212140" при движении задним ходом наехал на автомобиль Patriot.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

37-летний водитель "ВАЗ" управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

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