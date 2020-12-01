Автоинспекторы поймали водителя, пытавшего уехать после пьяной ночи в караоке-кафе в Петрозаводске

Водителя, пытавшегося скрыться от полиции и врезавшегося в бордюр на проспекте Невского, отстранили от вождения.

Напомним, инцидент произошел сегодня утром у дома №47 по Невского. Жители многоэтажки вызвали полицию, жалуясь на пьяную компанию, которая всю ночь пела караоке в кафе, находящемся в этом же доме на первом этаже. После приезда полиции пьяный гость сел за руль в автомобиль "ВАЗ-2104" и попытался скрыться, врезался в бордюр и выскочил на тротуар.

Как рассказали "Столице на Онего" в Госавтоинспекции Петрозаводска, за рулем "четверки" оказался молодой человек 1990 года рождения. Он был отстранен прибывшими на место автоинспекторами от управления автомобилем. В отношении водителя составлен административный протокол. Молодому человеку грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав.