Автоинспекторы положили прибор на дорогу в Карелии и оценили её безопасной

Сотрудники ГИБДД Карелии в рамках национального проекта получили новые технические средства измерения качества дорог, сообщили в ведомстве.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасности дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) сотрудники Госавтоинспекции получили новые технические средства измерений.

«Так, с помощью прибора ИКСП (измеритель коэффициента сцепления портативный) автоинспекторы произвели измерения нового покрытия на участке автодороги по Пряжинскому шоссе (Петрозаводск), где завершены работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части. Результаты измерений показали соответствие показателей требованиям стандартов в области безопасности дорожного движения», — сообщила пресс-служба ведомства.

Автоинспекторы контролируют состояние улиц и дорог, и усиливают ответственность владельцев дорог за несоблюдение обязательных требований, установленных стандартами. Благодаря проекту «БКАД» дорожная инфраструктура улучшается, но Госавтоинспекция напоминает, что безопасность на дорогах зависит в первую очередь от самих водителей.