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Автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем

Новости. Общество
15:37, 06 Июля 2020
фото: © Паблик "ОМВД России по Пряжинскому району"
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В Пряжинском районе сотрудники Госавтоинспекции в результате преследования задержали нетрезвого водителя.

Как сообщили в паблике "ОМВД России по Пряжинскому району", на трассе водитель за рулём Lada Largus не остановился по требованию полицейских. Экипаж ДПС начал преследование. Однако мужчина не спешил подчиняться требованиям полицейских и лишь прибавлял скорость.

Вскоре в п. Виданы автомобиль был остановлен. Явные видимые признаки опьянения водителя явились основанием для проведения освидетельствования на месте. Его результат подтвердил состояние алкогольного опьянения.

Нарушитель, 40-летний петрозаводчанин, был отстранен от управления. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Составлены административные материалы.

Ранее сообщалось, что остановленный за пьяное вождение житель Карелии ждет суда.

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