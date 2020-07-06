Автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем

В Пряжинском районе сотрудники Госавтоинспекции в результате преследования задержали нетрезвого водителя.

Как сообщили в паблике "ОМВД России по Пряжинскому району", на трассе водитель за рулём Lada Largus не остановился по требованию полицейских. Экипаж ДПС начал преследование. Однако мужчина не спешил подчиняться требованиям полицейских и лишь прибавлял скорость.

Вскоре в п. Виданы автомобиль был остановлен. Явные видимые признаки опьянения водителя явились основанием для проведения освидетельствования на месте. Его результат подтвердил состояние алкогольного опьянения.

Нарушитель, 40-летний петрозаводчанин, был отстранен от управления. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Составлены административные материалы.

Ранее сообщалось, что остановленный за пьяное вождение житель Карелии ждет суда.