Автоинспекторы в Карелии поймали более 2500 водителей без прав

С начала года более 2500 водителей сели за руль, не имея права управления транспортными средствами, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Так, в Олонецком районе инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем "ВАЗ" 32-летнего мужчину, у которого нет водительских прав.

С начала года в Карелии автоинспекторы привлекли к ответственности более 2500 таких нарушителей ПДД.

В Госавтоинспекции Карелии напомнили, что управлять автомобилями запрещено лицам, не имеющих водительских прав, в том числе водителям, лишенным права управления. Среди последних – те, кто после срока лишения не получил водительское удостоверение в ГИБДД (где оно должно храниться весь срок лишения), и те, кто не поменял водительское удостоверение с истекшим сроком действия.

Ранее водитель, гонявший без прав по райцентру в Карелии, остался без автомобиля.