Водитель, гонявший без прав по райцентру в Карелии, остался без автомобиля

В Суоярви инспекторы ДПС отстранили от управления легковушки мужчину, ранее лишенного водительских прав.

По информации Госавтоинспекции Карелии, инцидент произошел 18 декабря в Суоярви. Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем «ВАЗ-2112» водителя без прав.

Сроки лишения водительского удостоверения у мужчины истекли, однако он не прошел в установленном порядке процедуру возврата прав: не сдал теоретический экзамен на знание ПДД РФ.

В отношении нарушителя составлен административный материал, ему грозит штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Ранее сообщалось, в Карелии водителю "девятки" грозит арест за пьяную езду.