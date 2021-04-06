Автоинспекторы в Карелии поймали пьяного водителя по наводке местных жителей

Сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, после звонка бдительных граждан.
Как сообщается в паблике "Госавтоинспекция Кондопоги", 6 апреля в дежурную часть полиции города горняков поступило сообщение о том, что за рулем автомобиля находится нетрезвый водитель.
Инспекторы ДПС выехали в указанном направлении и на 464 км а/д "Кола" остановили автомобиль, указанный в ориентировке.
Информация о пьяном водителе подтвердилась. Кроме того, автоинспекторы установили, что водитель не имеет права на управление транспортными средствами.
Нарушителя ждет наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток или штрафа.
Решение о наказании примет суд.
Ранее пьяный водитель на легковушке снес силовое ограждение на трассе в Карелии.
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