Автоинспекторы в Карелии поймали пьяного водителя по наводке местных жителей

Сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, после звонка бдительных граждан.

Как сообщается в паблике "Госавтоинспекция Кондопоги", 6 апреля в дежурную часть полиции города горняков поступило сообщение о том, что за рулем автомобиля находится нетрезвый водитель.

Инспекторы ДПС выехали в указанном направлении и на 464 км а/д "Кола" остановили автомобиль, указанный в ориентировке.

Информация о пьяном водителе подтвердилась. Кроме того, автоинспекторы установили, что водитель не имеет права на управление транспортными средствами.

Нарушителя ждет наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток или штрафа.

Решение о наказании примет суд.

Ранее пьяный водитель на легковушке снес силовое ограждение на трассе в Карелии.