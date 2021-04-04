Пьяный водитель на легковушке снес силовое ограждение на трассе в Карелии

Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП с пострадавшим на трассе в Медвежьегорском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 4 апреля, в 17:00 на 101 км + 296 м региональной автодороги "Медгора-Великая Губа" 37-летний водитель автомобиля Kia, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд силовое дорожное ограждение. В результате ДТП травмы получил 34-летний пассажир, мужчине оказана медицинская помощь.

Ранее в Петрозаводске фура протаранила легковой автомобиль на кольце.