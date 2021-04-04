В Петрозаводске фура протаранила легковой автомобиль на кольце (ВИДЕО)

фото: Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК / скриншот

В столице Карелии автомобилисты продолжают таранить друг друга на транспортном кольце на Древлянке.

Третьего апреля, в субботу, грузовой автомобиль протаранил на Древлянском кольце легковую машину. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения.

ДТП стало очередным. Петрозаводские автомобилисты регулярно попадают в аналогичные аварии. Подборки дорожных происшестий на кольце публикует сообщество "Подслушано у водителей Птз и Карелии".

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске две легковушки не поделили кольцо.