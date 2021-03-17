В Петрозаводске две легковушки не поделили кольцо (ВИДЕО)

Камера видеонаблюдения запечатлела аварию на Чапаевском кольце, где столкнулись два автомобиля.

На верхнем Чапаевском кольце 18 марта в 11:46 произошло ДТП. Судя по видео, два автомобиля не поделили проезжую часть – один с внутреннего ряда кольца рассчитывал повернуть на Лесной проспект в сторону выезда из города, а другой по внешнему ряду планировал продолжать движение по кольцу. В итоге обоим водителям на какое-то время пришлось остаться на кольце.

Дорожное происшествие попало в объектив камеры компании "Ситилинк". Ролик размещен в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".