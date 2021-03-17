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В Петрозаводске две легковушки не поделили кольцо (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:28, 18 Марта 2021
фото: © кадр из видео
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Камера видеонаблюдения запечатлела аварию на Чапаевском кольце, где столкнулись два автомобиля.

На верхнем Чапаевском кольце 18 марта в 11:46 произошло ДТП. Судя по видео, два автомобиля не поделили проезжую часть – один с внутреннего ряда кольца рассчитывал повернуть на Лесной проспект в сторону выезда из города, а другой по внешнему ряду планировал продолжать движение по кольцу. В итоге обоим водителям на какое-то время пришлось остаться на кольце.

Дорожное происшествие попало в объектив камеры компании "Ситилинк". Ролик размещен в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Старик
2021-03-18 17:53:25
В городе наверное нет денег ,что бы поставить знак "движение по полосам"
grisha
2021-03-18 17:02:26
Лосёнок просто поскакал куда хотел. Берегите карельскую фауну. И сами берегитесь, лосят за рулём всё больше и больше.
Горожанин
2021-03-18 16:53:56
Сплошь и рядом - съезд с кольца не с правого ряда вопреки ПДД!
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