Автоинспекторы в Карелии выписали 12 тысяч штрафов за превышение скорости

С начала года автоинспекторы составили около 12 тысяч административных материалов за нарушение скоростного режима, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Так, инспекторы ДПС на федеральной трассе «Кола» в Кондопожском районе зафиксировали превышение установленной скорости движения водителем автомобиля более, чем на 30 км/час.

В ГИБДД Карелии напомнили, несоблюдение безопасного скоростного режима является одной из основных причин ДТП.

«На зимней дороге спешка обходится особенно дорого, зачастую жизнью людей. Выбирайте правильную скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям, при которой в случае возникновения опасности можно избежать дорожно-транспортного происшествия», - предупреждают в Госавтоинспекции Карелии.

Ранее сообщалось, в Карелии за 11 месяцев в 197 ДТП погибли 58 человек и 280 были травмированы. В сравнении с прошлым годом число аварий на федеральных дорогах увеличилось на 21 %, при этом смертность возросла почти вдвое.