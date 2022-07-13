Автоинспекторы в Петрозаводске достали из-за руля 7 пьяных водителей за сутки

В минувший вторник пешеходами стали еще 7 водителей.

По сообщению автоинспекции Петрозаводска, 19 июля полицейские отстранили от управления 7 нетрезвых водителей.

За совершение данного правонарушения водителям грозит административный штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Машины были отправлены на специализированную стоянку.

«Любой гражданин может выразить свое непримиримое отношение к пьянству за рулем, сообщить о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44», — напомнили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Ранее сообщалось, пьяный водитель в Карелии угрожал сотруднику ДПС и отправился в колонию.