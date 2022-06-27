Пьяный водитель в Карелии угрожал сотруднику ДПС и отправился в колонию

Суд Лоухского района Карелии вынес приговор водителю, который был задержан сотрудниками ДПС в пьяном виде и угрожал одному из них уничтожением имущества.

Об этом сообщили в прокуратуре республики.

В суде было установлено, что в ноябре прошлого года наряд ДПС в поселке Сосновый остановил автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель.

Полицейские посадили его в служебный автомобиль, где он начал вести себя агрессивно.

«Сидя на заднем сидении служебного автомобиля, высказал сотруднику ДПС угрозы применения насилия и уничтожения его имущества», — пояснили в прокуратуре.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, имеет непогашенные судимости.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года. После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.