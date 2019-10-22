Автоледи из Финляндии оштрафовали в Карелии

Женщина припарковала автомобиль на газоне.

Во вторник, 8 октября, жительница Финляндии оставила свой автомобиль на газоне почти на две недели, пишет "64 Параллель". Уведомление о составлении протокола будет в скором времени отправлено, а гражданку Финляндии (или ее представителя) будут ждать на административной комиссии в ноябре.

Например, в 2017 году был случай, когда житель Суомуссалми разместил транспортное средство в не предназначенном для парковки месте, а позже получил по почте уведомление о составлении протокола. Мужчину такое письмо счастья очень напугало, и вот почему: для финнов получение таких уведомлений довольно страшно. Самое худшее, что может повлечь за собой не оплата штрафа или игнорирование протокола – отказ в выдаче визы, потому что отдел муниципального контроля может отправлять информацию даже в консульство.