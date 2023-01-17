Автоледи повезли в больницу после ДТП в центре Петрозаводска

Утром 13 февраля на Первомайском проспекте в Петрозаводске произошло ДТП.

В понедельник, 13 февраля, в 08.50 ГИБДД карельской столицы стало известно о ДТП в районе дома №6 по Первомайскому проспекту.



Столкнулись «Лада Гранта» и грузовик. Как нам сообщили в городской Госавтоинспекции, пострадала девушка за рулем легковушки.



Ее повезли в БСМП. Подробности уточняем.